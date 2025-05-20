Суд Татарстана не стал продлевать домашний арест управляющей ООО «Таунхаусы и дома»
Cегодня Верховный суд Татарстана отклонил ходатайство следователей МВД о продлении срока домашнего ареста управляющей компании «Таунхаусы и Дома» Нелли Желовановой, обвиняемой в аферах при строительстве индивидуального жилья. Меру пресечения этой фигурантки смягчили до запрета определенных действий, сообщает из суда журналист «Реального времени».
Такое решение вызвало недовольство и возмущение у потерпевших по делу, которые, напротив, считают — под стражей должны содержаться все семеро обвиняемых в хищении денег 163 семей. Представители прокуратуры Татарстана обещали обжаловать результат заседания.
На заседании суда адвокат обвиняемой Руслан Ашрафуллин указывал, что на предыдущем заседании по мере пресечения Вахитовский суд Казани разрешил Желовановой часовые прогулки. И это послабление никем не оспаривалось — решение вступило в силу. Защитник просил учесть практику Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, который при рассмотрении арестных дел со схожими обстоятельствами указывал — поскольку условиями домашнего ареста прогулки не предусмотрены, то послабление меры пресечения в этой части фактически означает замену домашнего ареста запретом определенных действий.
Вероятно, теми же обстоятельствами руководствовался и Верховный суд Татарстана.
Всего по делу компании «Таунхаусы и дома» и связанных с ней фирм и предпринимателей обвиняются семеро — включая бывших руководителей и учредителей компании. Четверо находятся под стражей. Статус потерпевших в деле получили 165 человек, их ущерб, по оценке следствия, превышает 200 млн рублей. Людей привлекали заведомо низкими расценками на возведение частных домов, а у некоторых работы были заморожены уже на стадии заливки фундамента, а обманутые, в том числе многодетные семьи, вынуждены выплачивать ипотечные кредиты.
Сегодня же Верховный суд Татарстана продлил арест учредителю скандальной фирмы и домашний арест ее бывшему директору.
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