Суд Татарстана не стал продлевать домашний арест управляющей ООО «Таунхаусы и дома»

. Фото: Ирина Плотникова

Cегодня Верховный суд Татарстана отклонил ходатайство следователей МВД о продлении срока домашнего ареста управляющей компании «Таунхаусы и Дома» Нелли Желовановой, обвиняемой в аферах при строительстве индивидуального жилья. Меру пресечения этой фигурантки смягчили до запрета определенных действий, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Такое решение вызвало недовольство и возмущение у потерпевших по делу, которые, напротив, считают — под стражей должны содержаться все семеро обвиняемых в хищении денег 163 семей. Представители прокуратуры Татарстана обещали обжаловать результат заседания.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании суда адвокат обвиняемой Руслан Ашрафуллин указывал, что на предыдущем заседании по мере пресечения Вахитовский суд Казани разрешил Желовановой часовые прогулки. И это послабление никем не оспаривалось — решение вступило в силу. Защитник просил учесть практику Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, который при рассмотрении арестных дел со схожими обстоятельствами указывал — поскольку условиями домашнего ареста прогулки не предусмотрены, то послабление меры пресечения в этой части фактически означает замену домашнего ареста запретом определенных действий.

Вероятно, теми же обстоятельствами руководствовался и Верховный суд Татарстана.

Всего по делу компании «Таунхаусы и дома» и связанных с ней фирм и предпринимателей обвиняются семеро — включая бывших руководителей и учредителей компании. Четверо находятся под стражей. Статус потерпевших в деле получили 165 человек, их ущерб, по оценке следствия, превышает 200 млн рублей. Людей привлекали заведомо низкими расценками на возведение частных домов, а у некоторых работы были заморожены уже на стадии заливки фундамента, а обманутые, в том числе многодетные семьи, вынуждены выплачивать ипотечные кредиты.

Сегодня же Верховный суд Татарстана продлил арест учредителю скандальной фирмы и домашний арест ее бывшему директору.

