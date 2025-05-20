В Казани из-за непогоды наблюдаются перебои в работе светофоров
В Казани из-за плохих погодных условий наблюдаются перебои в работе светофоров. На данный момент специалисты уже исправили неисправности на пяти участках.
Водителям стоит быть особенно внимательными на следующих перекрестках:
Светофоры в режиме желтого мигания:
- перекресток Ленинградская — Пржевальского.
Светофоры временно не работают:
- перекресток 100-летия ТАССР (с пересечением трамвайных путей);
- улица Четаева, 25;
- перекресток С. Хакима — Нигматуллина;
- перекресток Декабристов — Лушникова.
Команда АСУДД активно работает над устранением последствий непогоды и призывает водителей соблюдать осторожность на нерегулируемых перекрестках.
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