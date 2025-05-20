Новости общества

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за непогоды наблюдаются перебои в работе светофоров

12:12, 20.05.2025
В Казани из-за непогоды наблюдаются перебои в работе светофоров
. Фото: Динар Фатыхов

В Казани из-за плохих погодных условий наблюдаются перебои в работе светофоров. На данный момент специалисты уже исправили неисправности на пяти участках.

Водителям стоит быть особенно внимательными на следующих перекрестках:

Светофоры в режиме желтого мигания:

  • перекресток Ленинградская — Пржевальского.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Светофоры временно не работают:

  • перекресток 100-летия ТАССР (с пересечением трамвайных путей);
  • улица Четаева, 25;
  • перекресток С. Хакима — Нигматуллина;
  • перекресток Декабристов — Лушникова.

Команда АСУДД активно работает над устранением последствий непогоды и призывает водителей соблюдать осторожность на нерегулируемых перекрестках.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также