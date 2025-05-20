Спрос на летние путешествия из Казани вырос на 87%
С начала июня по конец августа 2025 года спрос на путешествия с вылетами из Казани увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ГТРК «Татарстан».
Турция занимает первое место среди популярных направлений, составляя 59% от общего объема продаж. За ней следуют Египет (14%), внутренние поездки по России (10%), Абхазия (4%) и ОАЭ (4%). Особенно заметен рост интереса к Абхазии и ОАЭ.
Объем заявок на поездки в Турцию вырос на 94%, а на поездки по России — на 7%. Спрос на туры в Египет увеличился в 2,8 раза, в ОАЭ — в 2,3 раза. Также наблюдается интерес к единичным бронированиям в Китай.
Средний чек на туры изменился следующим образом:
- Турция: +3,2% до 227 тыс. рублей;
- Россия: +4,3% до 120 тыс. рублей;
- Египет: -18,2% до 204 тыс. рублей.
Внутренние направления также остаются популярными. Краснодарский край (34%), Санкт-Петербург (17%) и Калининградская область (15%) занимают лидирующие позиции, хотя в прошлом году Краснодарский край имел долю 49%.
Напомним, что Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года.
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