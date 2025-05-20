Спрос на летние путешествия из Казани вырос на 87%

. Фото: Максим Платонов

С начала июня по конец августа 2025 года спрос на путешествия с вылетами из Казани увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ГТРК «Татарстан».

Турция занимает первое место среди популярных направлений, составляя 59% от общего объема продаж. За ней следуют Египет (14%), внутренние поездки по России (10%), Абхазия (4%) и ОАЭ (4%). Особенно заметен рост интереса к Абхазии и ОАЭ.

Объем заявок на поездки в Турцию вырос на 94%, а на поездки по России — на 7%. Спрос на туры в Египет увеличился в 2,8 раза, в ОАЭ — в 2,3 раза. Также наблюдается интерес к единичным бронированиям в Китай.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний чек на туры изменился следующим образом:

Турция: +3,2% до 227 тыс. рублей;

Россия: +4,3% до 120 тыс. рублей;

Египет: -18,2% до 204 тыс. рублей.

Внутренние направления также остаются популярными. Краснодарский край (34%), Санкт-Петербург (17%) и Калининградская область (15%) занимают лидирующие позиции, хотя в прошлом году Краснодарский край имел долю 49%.

Напомним, что Казань заняла пятое место среди самых популярных направлений для отдыха, сохранив свою стоимость аренды на уровне 6 тыс. рублей за ночь. Это соответствует показателям прошлого года.



Анастасия Фартыгина