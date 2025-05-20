В Ново-Савиновском районе Казани с 22 мая временно отключат воду
С 09.00 22 мая до 09.00 23 мая 2025 года в Ново-Савиновском районе Казани отключат подачу воды. Это связано с работами по улучшению водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала.
Отключение затронет следующие адреса:
Голубятникова: 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а;
М. Чуйкова: 17, 19, 21в, 23, 23а, 23а/1, 23в, 23г, 23д;
Мусина: 69/1, 69/2, 71.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.