Прокурор РТ просит взыскать бизнес-доход уволенного по утрате доверия чиновника Минзема

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В Ново-Савиновский суд Казани поступил новый иск об обращении активов и имущества в доход государства. Ответчиками заявлены обвиняемый в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении Ильшат Аминов, бывший начальник отдела МЗИО Татарстана, его мать — директор и учредитель компании «Аркад», а также сама компания.

Как выяснило «Реальное время», иск подан прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым. Он просит суд обратить взыскание на 100% доли в ООО «Аркад», а также взыскать полученный от бизнес-деятельности бывшего госчиновника доход в размере почти 6,5 млн рублей, из которых 2 млн рублей составляет цена продажи здания станции техобслуживания с участком в Мензелинске, которые, по версии силовиков, были сначала арендованы семейной фирмой Аминова, а затем отчуждены из республиканской и перепроданы.

Сделки «Аркада» с Минземом по этому объекту сопровождал от министерства сам Аминов, грубо нарушая нормы антикоррупционного законодательства, считает глава надзорного ведомства. Еще в 4,45 млн рублей он оценил доход, полученный все той же фирмой в ходе получения в аренду с последующей пересдачей целого ряда объектов имущества РТ. Третьим пунктом иска числятся два помещения в казанском офисе, выкупленные «Аркадом» с теми же нарушениями в действиях Аминова.

Еще в марте по представлению прокурора республики обвиняемый был уволен руководством министерства с формулировкой «по утрате доверия», а в марте — предстал перед судом по уголовному делу.

Подробности — в материале «Реального времени».