МВД предупредило россиян о данных, которыми нельзя делиться

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Министерство внутренних дел России разъяснило гражданам, какие персональные данные нельзя передавать третьим лицам для защиты от мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что запрещено сообщать финансовую информацию: номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС и пуш-уведомлений. Также нельзя делиться копиями документов (паспорт, ИНН, СНИЛС) и аутентификационными кодами.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

МВД предостерегает от передачи приватной информации: адреса, номеров родственников, маршрутов поездок и данных о местоположении. Особую опасность представляют комбинации данных: имя, дата рождения и номер телефона — их достаточно для подбора пароля или оформления кредита.

В ведомстве напомнили: официальные структуры (банки, «Госуслуги», полиция) никогда не запрашивают коды доступа или паспортные данные по телефону или в чате.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил в своем телеграм-канале о рассмотрении законопроекта, направленного на защиту детей от действий мошенников. Согласно документу, предлагается запретить банкам заключать договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей.

Матвей Гавриков