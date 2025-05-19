Экс-генменеджер «Ак Барса» Якубов назначен спортивным директором московского «Динамо»

Бывший генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов назначен спортивным директором московского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Якубов является воспитанником казанского хоккея. После завершения карьеры игрока с 2002 по 2015 годы занимал руководящие должности в системе нижнекамского «Нефтехимика».

С 2017 по 2021 годы Якубов работал генеральным менеджером «Ак Барса», приведя команду к званию чемпионов России и обладателей Кубка Гагарина в 2018 году, а также к серебряным медалям чемпионата России в 2020 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До 2023 года он занимал должность спортивного директора в системе петербургского СКА, а последние два года работал спортивным директором тольяттинской «Лады».

— Приветствуем Рафика Хабибулловича в московском «Динамо» и верим в успешное и плодотворное сотрудничество! — говорится в сообщении пресс-службы.

Рената Валеева