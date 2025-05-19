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В Казани пройдет финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями

09:58, 19.05.2025

Они будут длиться с 29 мая по 2 июня, площадками станут стадионы «Олимпиец» и «Мотор»

В Казани пройдет финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями
Фото: Динар Фатыхов

В Казани пройдет финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди детей с интеллектуальными нарушениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Соревнования будут длиться с 29 мая по 2 июня. Площадками для них станут стадионы «Олимпиец» и «Мотор». Участие в состязаниях примут 37 команд юношей и девушек из 25 регионов России.

Напомним, 19 июня на озере Лебяжье в Казани запустят прокат пляжных колясок для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Оборудование будут выдавать на час или два по справке об инвалидности.

Галия Гарифуллина

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