19 июня на озере Лебяжье в Казани запустят прокат пляжных колясок для людей с ОВЗ

Оборудование будут выдавать на час или два по справке об инвалидности

Фото: Рената Валеева

19 июня на озере Лебяжье в Казани запустят прокат пляжных колясок для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Соответствующий проект будет называться «Добрый пляж», сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии города директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.



— Будет привезено специальное оборудование — пляжные коляски, которые создали Сергей и Марина Григорьевы, родители казанского параспортсмена Юрия Григорьева. Сейчас закуплено шесть специализированных колясок, которые будут выдаваться на час или два по справке об инвалидности. Раньше такие коляски можно было закупить только в других городах, — сообщила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оборудование предназначено для перемещения людей с ОВЗ по песку, гальке и другим неровным поверхностям. Кроме того, коляски дают возможность держаться на плаву.

— Для Казани это первый подобный опыт, который поможет сделать отдых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата более комфортным, — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в парках и скверах Казани в этом году продолжат развивать инклюзивное направление. Большую часть лекций и мастер-классов переведут на русский жестовый язык. Незрячих казанцев приглашают и на специальные экскурсии по паркам — они будут идти все лето.



Галия Гарифуллина