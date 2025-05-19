В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 10 пожаров

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и 12 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.



Также в СНТ «Урожай», расположенном на территории Калмашского сельского поселения, произошел пожар, в результате которого погибли двое людей.



Анастасия Фартыгина