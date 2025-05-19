В Татарстане прокуратура начала проверку обстоятельства гибели двух человек на пожаре

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В СНТ «Урожай», расположенном на территории Калмашского сельского поселения, произошел пожар, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе Тукаевского района Татарстана.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 01.00 19 мая. На месте происшествия были найдены тела двух человек, предположительно, семейной пары, проживавшей в садовом домике.

Старший помощник прокурора района Альберт Ильясов выехал на место происшествия и организовал проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Анастасия Фартыгина