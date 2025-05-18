Умер клавишник МакSим Дмитрий Иванов

Фото: Динар Фатыхов

Клавишник из команды певицы МакSим (Марина Максимова) Дмитрий Иванов скончался 18 мая в возрасте 41 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу артистки во «ВКонтакте».

— Сегодня в 5 утра умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал. <...> Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни, — написала МакSим. Певица отметила, что Иванов был человеком с большим сердцем.

Ранее стало известно, что 29 апреля музыкант был госпитализирован в реанимацию Городской клинической больницы имени Боткина. Информацию об этом опубликовала его сестра Анна. Дмитрий Иванов также сотрудничал с такими артистами, как Николай Басков, Анна Седокова, Стас Михайлов и другими. До апреля 2025 года он входил в состав группы «Ленинград».

Матвей Гавриков