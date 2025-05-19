Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов
В отдельных районах гроза, град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами 15-20 м/с. Утром ожидается порядка +15 градусов. Днем ожидается от +18 до +23 градусов.
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