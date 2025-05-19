Новости общества

02:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов

07:00, 19.05.2025

В отдельных районах гроза, град

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами 15-20 м/с. Утром ожидается порядка +15 градусов. Днем ожидается от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также