Парусник ВМС Мексики столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
Парусное судно ВМС Мексики Cuauhtémoc врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке вечером 17 мая. Одна из мачт сломалась и рухнула на палубу, повреждены также остальные мачты.
На борту находились 277 человек, 19 из них пострадали, четверо получили серьезные ранения.
Инцидент произошел во время учебного похода судна, которое было построено в Испании в 1981 году и используется для подготовки офицеров, кадетов и матросов. В Нью-Йорке парусник находился в рамках подготовки к регате Sail4th, которая состоится в 2025 году в честь 250-летия США.
Ранее, в марте 2024 года, в Балтиморе произошло обрушение моста Key Bridge после столкновения с контейнеровозом Dali, где погибли шесть человек.
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