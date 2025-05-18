Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане у Южных Курил 18 мая, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг залегал на глубине 56 километров.
Ощутимость землетрясения не зафиксирована, тревога цунами не объявлялась.
Напомним, что недавно также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в Тихом океане вблизи Южных Курил.
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