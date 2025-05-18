В Вологде установят памятник Ивану Грозному
В Вологде планируется установить памятник русскому царю Ивану Грозному на Кремлевской площади в 2025 году, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Монумент разместят у трехэтажного корпуса Вологодского кремля, чтобы создать гармоничный вид ансамбля с видом на Воскресенский собор, Колокольню и Софийский собор.
Губернатор отметил, что облик памятника определен по итогам конкурса, где победителями стали три проекта от московских авторов.
Памятник станет символом движения русского государства вперед, приумножения земель и распространения православной веры. Сейчас проводится реставрация ансамбля Вологодского кремля при поддержке президента России Владимира Путина и Министерства культуры.
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