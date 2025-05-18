Росстандарт разработает линейку ГОСТов на детское питание
Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил о разработке линейки стандартов на детское питание и его ингредиенты на форуме KazanForum. Об этом сообщает РБК.
По его словам, это обеспечит безопасность и качество продукции. Ежегодно в России утверждается до 1 700 новых ГОСТов в различных сферах.
Ранее в России вступил в силу ГОСТ на винные карты для ресторанов, обязывающий включать в них не менее 20% российских вин. Документ направлен на продвижение отечественного виноделия.
Напомним, что Росстандарт планирует разработать национальный стандарт по требованиям халяль в сфере туризма и размещения к концу 2025 года.
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