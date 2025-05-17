В России создадут ГОСТ по требованиям халяль для туристических услуг

Фото: Динар Фатыхов

Росстандарт планирует разработать национальный стандарт по требованиям халяль в сфере туризма и размещения к концу 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Новый стандарт призван привлечь больше туристов из исламских стран и повысить качество услуг для этой аудитории.

— До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира, — подчеркнул Шалаев. Он напомнил, что еще в 2017 году на форуме в Казани было принято решение о необходимости создания таких стандартов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия уже имеет три национальных ГОСТа в сфере халяль, которые учитывают лучшие мировые практики. Это делает страну одним из немногих светских государств с официально признанными стандартами халяль.



Накануне в Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. На нем участники обсудили главные проблемы, стоящие сегодня перед отраслью, и основные цели объединения.



Анастасия Фартыгина