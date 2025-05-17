В Катаре откроется первый IT-хаб Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Катаре запланировали открытие первого татарстано-катарского ИТ-хаба. Об этом на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов, передали в ГТРК «Татарстан».

Габдрахманов подчеркнул важность этого проекта: «Благодаря такому ИТ-центру мы сможем делиться опытом с иностранными партнерами, а татарстанские компании смогут предлагать свои решения не только в Катаре, но и на рынках других исламских стран и Ближнего Востока».

В Татарстане готовы предложить решения для различных секторов, включая нефтегазовое, инфраструктурные IT-услуги и технологии на основе машинного зрения. Проект планируют реализовать до конца года, что позволит Катару воспользоваться уникальными технологическими решениями Татарстана.



Анастасия Фартыгина