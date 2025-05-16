В Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии

Сегодня на российском рынке существует большое количество некомпетентных организаций, выдающих сертификаты «халяль», сообщили на нем

В Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. На нем участники обсудили главные проблемы, стоящие сегодня перед отраслью, и основные цели объединения, передает корреспондент «Реального времени».

— В 2025 году мы на рынке халяль каждый день простым потребителям предлагаем некую продукцию. Некоторые сталкиваются с фальсификатом, введением в мусульман в заблуждение. Например, используются слоганы «кавказская колбаса», «мусульманская колбаса», не имеющие никаких оснований в части проверки, — сказал председатель комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участники заседания сообщили, что сегодня на российском рынке существует большое количество некомпетентных организаций, выдающих сертификаты «халяль», и решили объединить усилия для решения этой проблемы.

Напомним, уже поступило 17 заявок на вступление во Всероссийскую ассоциацию халяль-индустрии, с инициативой о создании которой выступил Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана. Четыре из них подали организации, ранее получившие международную аккредитацию.

Галия Гарифуллина