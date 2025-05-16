В Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии
Сегодня на российском рынке существует большое количество некомпетентных организаций, выдающих сертификаты «халяль», сообщили на нем
В Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. На нем участники обсудили главные проблемы, стоящие сегодня перед отраслью, и основные цели объединения, передает корреспондент «Реального времени».
— В 2025 году мы на рынке халяль каждый день простым потребителям предлагаем некую продукцию. Некоторые сталкиваются с фальсификатом, введением в мусульман в заблуждение. Например, используются слоганы «кавказская колбаса», «мусульманская колбаса», не имеющие никаких оснований в части проверки, — сказал председатель комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.
Участники заседания сообщили, что сегодня на российском рынке существует большое количество некомпетентных организаций, выдающих сертификаты «халяль», и решили объединить усилия для решения этой проблемы.
Напомним, уже поступило 17 заявок на вступление во Всероссийскую ассоциацию халяль-индустрии, с инициативой о создании которой выступил Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана. Четыре из них подали организации, ранее получившие международную аккредитацию.
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