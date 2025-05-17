Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки

Фото: Михаил Захаров

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз обращались в Верховный суд России с жалобами на приговор по делу о пытках, сообщило РИА «Новости».

Среди них Алмаз Василов подавал жалобы трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов — по два раза, Айнур Рахматуллин — один раз.

Отдел «Дальний» стал известен после трагического случая в марте 2012 года, когда сотрудники до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. В ходе расследования были выявлены и другие случаи жестокого обращения, пострадавшими по делу признаны 14 человек.

В 2014 году Приволжский районный суд Казани признал восьмерых бывших полицейских виновными в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Позже Верховный суд Татарстана изменил приговоры, снизив сроки наказания. Так, Василов получил почти 14 лет колонии строгого режима, Сабирзянов — 10 лет, а другие фигуранты — от 1 года 8 месяцев до 9 лет.

