Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» оставил Гатиятулина главным тренером

Фото: Егор Данилов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о решении «Ак Барса» оставить Анвара Гатиятулина главным тренером команды. 49-летний специалист работает в Казани с весны прошлого года.

— Я думаю, будут какие-то изменения в составе, но по решению руководства клуба тренер и его штаб сохранили свои позиции, поэтому сегодня уже надо смотреть в перспективу, формировать обновленную команду, делать работу над ошибками, — цитирует ТАСС слова Леонова.



Под руководством Гатиятулина «Ак Барс» занял 5-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф казанцы прошли первый раунд, но уступили затем московскому «Динамо» с общим счетом 2:4.



Контракт Гатиятулина рассчитан до конца следующего сезона.

Зульфат Шафигуллин