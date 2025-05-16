В Казани 17 мая пройдет завершающая вакцинация домашних животных от бешенства

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана завтра, 17 мая, будет организована завершающая вакцинация домашних животных от бешенства. Процедуру проведут специалисты Государственного ветеринарного объединения города, сообщили в мэрии.

Бесплатный мобильный пункт вакцинации будет работать в микрорайоне «Салават купере» с 10:00 до 12:00. Владельцы животных смогут привить своих питомцев возле зоомагазина по адресу: ул. Айрата Арсланова, 8.

Задать интересующие вопросы специалистам можно по телефону +7 (843) 555-02-08, сообщили в пресс-службе ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».

Рената Валеева