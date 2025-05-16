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Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 17 мая

16:16, 16.05.2025
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 17 мая
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики и в Казани.

По прогнозам синоптиков, днем 17 мая местами ожидается гроза. Во время грозы возможны кратковременные усиления ветра до 15-17 метров в секунду.

В выходные дни, 17-18 мая, погодные условия в республике будут формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

Рената Валеева

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