Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 17 мая
Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики и в Казани.
По прогнозам синоптиков, днем 17 мая местами ожидается гроза. Во время грозы возможны кратковременные усиления ветра до 15-17 метров в секунду.
В выходные дни, 17-18 мая, погодные условия в республике будут формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.
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