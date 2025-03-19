Свалка отходов в Альметьевске нанесла ущерб природе на 300 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщило об ущербе, причиненном окружающей среде в результате несанкционированного складирования строительных отходов в Альметьевске. Сумма ущерба, по оценке специалистов, превышает 300 тысяч рублей, пишет пресс-служба.

Свалка, обнаруженная инспекторами Юго-Восточного управления, расположилась на площади 366 квадратных метров.

В связи с выявленным нарушением собственнику земельного участка направлена претензия с требованием возместить нанесенный ущерб и ликвидировать свалку в течение одного месяца. В случае неисполнения предписания дело будет передано в суд.

В 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ликвидировали 54 несанкционированных свалки, с которых вывезли 4,7 тыс. куб. м мусора.

Рената Валеева