Эксперты: каждый второй россиянин имеет подработку

Аналитики «Авито Подработки» провели опрос более 8 тыс. россиян старше 18 лет о дополнительном заработке. Выяснилось, что 50% респондентов подрабатывают иногда или постоянно, в основном это мужчины.

При этом треть (30%) задумываются о подработке, причем среди женщин таких больше (34% против 25%). Каждый пятый не планирует искать дополнительные источники дохода.

Две трети имеющих подработку берут заказы еженедельно: 35% — несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, 11% — ежедневно.

Наиболее распространенный уровень дополнительного дохода — менее 10% от основного заработка (43% опрошенных). В среднем подработка увеличивает ежемесячный доход на 20%.

«Гибкие формы занятости создают взаимовыгодные условия для всех участников. Исполнители могут формировать график и увеличивать доход, а бизнес получает решение кадрового дефицита», — отметил директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Матвей Гавриков