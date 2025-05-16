Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена

Фото: Максим Платонов

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле, призванная найти пути урегулирования украинского кризиса, завершена. Она продлилась менее двух часов.

Изначально запланированное на 15 мая на 10.00 мск начало было отложено по инициативе турецкой стороны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Несмотря на задержку, самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией на борту приземлился в Стамбуле еще в ночь на 15 мая, и делегация была замечена в аэропорту Ататюрка ранним утром.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул к полудню того же дня. Перед началом переговоров он назвал уровень российской делегации «бутафорским», а решение об участии Украины в дальнейших переговорах пообещал объявить после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позже Зеленский сказал, что не примет участие в переговорах и сократит свою делегацию.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, имеющий опыт ведения переговоров с украинской стороной в 2022 году. В составе делегации также присутствовал замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский заявил журналистам, что российская сторона рассматривает текущие переговоры как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Задача прямых контактов с Украиной заключается в установлении долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

