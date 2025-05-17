Половина родителей Казани испытывают стресс из-за школьных экзаменов

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию Группы Ренессанс страхование и Зарплаты.ру, 50% родителей из Казани признались, что сильно переживают из-за приближающихся школьных экзаменов своих детей. Еще 17% испытывают повышенную тревожность, а 33% отмечают сильный стресс во время самих экзаменов.

Основной причиной волнений для 72% респондентов стало моральное состояние ребенка, а каждый второй (50%) переживает за возможность поступления в вуз на бюджетной основе. Почти половина родителей (44%) боятся низких баллов или плохих оценок, а 6% ожидают от детей только высших результатов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Экзамены влияют и на работу: 50% опрошенных отметили снижение своей продуктивности. При этом 78% родителей активно обсуждают экзамены с коллегами, а 22% получают поддержку от работодателей. В качестве помощи от компаний 39% хотели бы софинансирования репетиторов, а 11% — отпуска на период экзаменов.

— Забота о психологическом здоровье сотрудников становится приоритетом для работодателей, — отметила управляющий директор по ДМС Юлия Галаничева.

Матвей Гавриков