Стали известны итоги премии MIMS Automobility Awards

Лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров признали «Авито»

В рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025 назвали лауреатов премии MIMS Automobility Awards. Члены жюри оценивали номинантов по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка.

Приводим полный список победителей.



Гран-при «Человек года в автобизнесе»:

Виталий Киселев, вице-президент РОАД



Продукт. Легковые запчасти

Лучшая СТМ: Metaco

Лучший отечественный бренд: Trialli

Лучший зарубежный бренд: CTR



Продукт. Грузовые запчасти

Лучшая СТМ: ENTERPRISE

Лучший отечественный бренд: Luzar

Лучший зарубежный бренд: STARTEC



eCommerce и маркетплейсы:

Лучшая онлайн-платформа для продажи автотоваров: «Авито»



Спецпремия «Автомаркетолог года»:

Маркетинг в направлении продаж новых автомобилей: Дарья Лясова, «Авто Брокер Мурманск»

Маркетинг в направлении продаж авто с пробегом: Анастасия Камышникова, Автомобильный маркетплейс FRESH

Маркетинг сервиса: Татьяна Порфирьева, «ТрансТехСервис»

Репутационный маркетинг: Наталья Шаталова, «Боравто»

Гран-при «Автомаркетолог года»: Анастасия Камышникова, Автомобильный маркетплейс FRESH

— Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на «Авито», каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты, — рассказал руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.