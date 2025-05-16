Стали известны итоги премии MIMS Automobility Awards
Лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров признали «Авито»
В рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2025 назвали лауреатов премии MIMS Automobility Awards. Члены жюри оценивали номинантов по нескольким критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов и покрытие рынка.
Приводим полный список победителей.
Гран-при «Человек года в автобизнесе»:
Виталий Киселев, вице-президент РОАД
Продукт. Легковые запчасти
Лучшая СТМ: Metaco
Лучший отечественный бренд: Trialli
Лучший зарубежный бренд: CTR
Продукт. Грузовые запчасти
Лучшая СТМ: ENTERPRISE
Лучший отечественный бренд: Luzar
Лучший зарубежный бренд: STARTEC
eCommerce и маркетплейсы:
Лучшая онлайн-платформа для продажи автотоваров: «Авито»
Спецпремия «Автомаркетолог года»:
Маркетинг в направлении продаж новых автомобилей: Дарья Лясова, «Авто Брокер Мурманск»
Маркетинг в направлении продаж авто с пробегом: Анастасия Камышникова, Автомобильный маркетплейс FRESH
Маркетинг сервиса: Татьяна Порфирьева, «ТрансТехСервис»
Репутационный маркетинг: Наталья Шаталова, «Боравто»
Гран-при «Автомаркетолог года»: Анастасия Камышникова, Автомобильный маркетплейс FRESH
— Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на «Авито», каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты, — рассказал руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.
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