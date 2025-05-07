Средняя цена новых автомобилей в Татарстане снизилась на 2,6%
В апреле 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане уменьшилась на 2,6% по сравнению с мартом, составив 3 млн рублей. Это выяснили эксперты «Авто.ру Оценка», проанализировав объявления на платформе.
Среди моделей, чья цена снизилась, оказались:
- Chery Tiggo 4 Pro (-4,8%; 2,08 млн рублей);
- Haval F7 (-2,8%; 3,09 млн рублей);
- Haval Jolion (-2,7%; 2,48 млн рублей);
- Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,2%; 3 млн рублей);
- Lada Vesta H9 (-2%; 1,81 млн рублей).
Наиболее заметный рост цен показали Jaecoo J8 (+4,1%; 4,9 млн рублей) и рестайлинговая JAC JS6 (+2,9%; 2,68 млн рублей). Также увеличилась стоимость Jetour Dashing и GAC GS8 на 2,4%, составив 2,93 млн и 4,66 млн рублей соответственно.
На федеральном уровне заметный рост цен наблюдается в Москве и Подмосковье, где средняя стоимость новых автомобилей поднялась на 2,6% до 5,3 млн рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Ростовской области — на 12,7%, до 2,26 млн рублей.
Напомним, что эксперты проекта «Автотека» (входит в «Авито Авто») проанализировали данные о запросах на проверку истории автомобилей китайских марок в первом квартале 2025 года в Татарстане. Согласно исследованию, 39,5% всех запросов пришлось на автомобили марок Geely и Chery.
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