Средняя цена новых автомобилей в Татарстане снизилась на 2,6%

Фото: Максим Платонов

В апреле 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане уменьшилась на 2,6% по сравнению с мартом, составив 3 млн рублей. Это выяснили эксперты «Авто.ру Оценка», проанализировав объявления на платформе.

Среди моделей, чья цена снизилась, оказались:

Chery Tiggo 4 Pro (-4,8%; 2,08 млн рублей);

Haval F7 (-2,8%; 3,09 млн рублей);

Haval Jolion (-2,7%; 2,48 млн рублей);

Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,2%; 3 млн рублей);

Lada Vesta H9 (-2%; 1,81 млн рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее заметный рост цен показали Jaecoo J8 (+4,1%; 4,9 млн рублей) и рестайлинговая JAC JS6 (+2,9%; 2,68 млн рублей). Также увеличилась стоимость Jetour Dashing и GAC GS8 на 2,4%, составив 2,93 млн и 4,66 млн рублей соответственно.

На федеральном уровне заметный рост цен наблюдается в Москве и Подмосковье, где средняя стоимость новых автомобилей поднялась на 2,6% до 5,3 млн рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Ростовской области — на 12,7%, до 2,26 млн рублей.

Напомним, что эксперты проекта «Автотека» (входит в «Авито Авто») проанализировали данные о запросах на проверку истории автомобилей китайских марок в первом квартале 2025 года в Татарстане. Согласно исследованию, 39,5% всех запросов пришлось на автомобили марок Geely и Chery.



Анастасия Фартыгина