Заявки на вступление во Всероссийскую ассоциацию халяль-индустрии подали 17 организаций

В том числе в объединение хотят войти четыре организации, имеющие международную сертификацию

Фото: Динар Фатыхов

Заявки на вступление во Всероссийскую ассоциацию халяль-индустрии, с инициативой о создании которой выступил комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана, подали 17 организаций. Об этом на полях экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил председатель комитета Аббяс хазрат Шляпошников.

— На сегодняшний день 17 заявок [поступило], — сказал он.

Как добавил председатель комитета при ДУМ РТ, четыре заявки подали организации, получившие международную аккредитацию.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Аббяс хазрат Шляпошников подчеркнул, что ассоциация будет работать внутри России. «Что касается взаимоотношений с международными коллегами, мы получили аккредитацию в Персидском Заливе, Организации исламских содружеств, ЮАР. Сегодня у нас [состоится] вручение от Малайзии. Надеюсь, что данное признание будет и в других странах», — рассказал он.

Напомним, недавно Роскачество провело успешные переговоры с представителями Малайзии и Индонезии, в ходе которых было достигнуто принципиальное согласие о признании российскими странами сертификатов халяль. При этом российские сертификаты уже признаются в ОАЭ и Алжире.

Галия Гарифуллина