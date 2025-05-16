Президент России приветствовал участников форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Президент России Владимир Путин приветствовал участников XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходит в Казани. В своем обращении он подчеркнул, что на протяжении веков Россия была открыта для взаимодействия с исламскими государствами. Несмотря на сложную международную обстановку, страна продолжает развивать экономические, научные и гуманитарные связи.
Путин подчеркнул, что Татарстан активно выстраивает плодотворные и конструктивные отношения с партнерами. Участникам форума предстоит обсудить перспективы укрепления связей, включая развитие цифровой финансовой системы. Важно, что заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» пройдет с участием представителей Организации исламского сотрудничества.
Президент также напомнил о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне, предлагая отвести этому важному событию место в программе форума.
— Мы должны сохранять память об уроках истории и мужестве наших предков, — добавил он. Путин выразил уверенность, что форум станет площадкой для углубления диалога и партнерства между государствами и народами.
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