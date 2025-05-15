Австрийский футболист «Рубина» Юкич отметил комфортную работу с тренером Рахимовым

Фото: Мария Зверева

Австрийский полузащитник казанского «Рубина» Александар Юкич поделился впечатлениями о работе с главным тренером команды Рашидом Рахимовым, отметив, что знание немецкого языка специалистом делает сотрудничество особенно комфортным. Об этом Юкич рассказал на полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», пишет ТАСС.

— Он очень опытный тренер, который знает как работать в различных специфических ситуациях. Я рад, что он говорит по-немецки, — заявил футболист.

По словам Юкича, Рахимов умеет находить выход из сложных ситуаций, знает, как помочь игрокам, и требует от них максимальной отдачи на каждой тренировке, что способствует профессиональному росту спортсменов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Австрийский легионер признался, что поначалу испытывал некоторые трудности с адаптацией к климату в Казани, но сейчас чувствует себя хорошо. Юкич также сообщил, что изучает русский язык и уже может немного на нем говорить, выразив свою радость по поводу пребывания в столице Татарстана.

Александару Юкичу 24 года, он выступает за «Рубин» с июля 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. До перехода в «Рубин» Юкич играл за «Сочи» и австрийскую «Аустрию».



Рената Валеева