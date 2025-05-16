СМУ-88 представило свои флагманские проекты на KAZANFORUM 2025

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Казанская группа компаний «СМУ-88» стала участником XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2025» — главной площадки экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Компания представила на форуме выставочный стенд в рамках экспозиции International Property Market. Его посетили вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Центральным элементом стенда СМУ-88 стал макет флагманского проекта компании — жилого комплекса «Яналиф». Макет достигает площади 10 кв. метров и высоты в человеческий рост — до 1,7 метра. Детализированность макета позволяет рассмотреть ключевые элементы будущего квартала: архитектуру, градостроительные доминанты, общественные пространства и часть 12-километровой волжской набережной.

«Для нас большая честь участвовать в таком значимом деловом мероприятии уже второй год подряд. Эта площадка дает возможность для обмена опытом, демонстрации наших достижений и знакомства с передовыми практиками отрасли. Мы благодарим Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Ирека Энваровича Файзуллина и Рустама Нургалиевича Минниханова за поддержку такого значимого градостроительного проекта — благодаря их участию нет никаких сомнений в успешной реализации всего задуманного», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

СМУ-88 строит на Новой Портовой два жилых комплекса — «Яналиф» и «Минтимер». «Яналиф» стал первым проектом масштабного редевелопмента промышленной зоны в центре Казани на берегу Волги. ЖК элит-класса включает в себя 20 домов средней этажности с доминантами в ключевых градостроительных точках. Проект разработало ведущее архитектурное бюро России «Цимайло Ляшенко и партнеры», а концепцию общественных пространств подготовило бюро Orchestra Design. Второй проект застройщика на территории, жилой комплекс «Минтимер», будет состоять из десяти домов переменной этажности — от 6 до 23 этажей. Всего предусмотрено строительство четырех очередей.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Оба проекта высоко оценены профессиональным сообществом и стали обладателями международных и федеральных премий в сфере архитектуры и урбанистики.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»