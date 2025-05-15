В «Зените» выразили недовольство судейством в российском футболе

Фото: Мария Зверева

В «Зените» недовольны работой судей в российском футболе. Об этом сообщил тренер петербуржской команды Вильям де Оливейра.

По его словам, недовольство судейством выражает не только тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком, а весь клуб. Такое заявление прозвучало после вылета «Зенита» из Кубка России.

— Семак недоволен судейством? Не только он. Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону, — сказал де Оливейра «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит» в четверг проиграл в финале Кубка России ЦСКА в Пути РПЛ и выбыл из борьбы за титул. При этом питерцы идут вторыми в чемпионате, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара» за два тура до финиша.

«Зенит» в нынешнем году отмечает 100-летие петербургского клуба.



Зульфат Шафигуллин