Минниханов и министр Катара обсудили сотрудничество в сферах мусульманского образования, туризма и халяль

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром пожертвований и исламских дел Катара Ганемом Аль Ганимом. Встреча состоялась в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

Минниханов подчеркнул поступательное развитие российско-катарских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах, назвав Катар важным и надежным партнером России на Ближнем Востоке. Он также отметил активное участие Татарстана в укреплении этих отношений.

Он напомнил о руководстве Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» и о присвоении Казани статуса «Культурная столица исламского мира 2026 года». Он выразил надежду на участие катарских представителей в мероприятиях, запланированных в рамках этого события.

Реальное время / realnoevremya.ru

Минниханов отметил, что Татарстан является пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России, а также активно развивает халяльный образ жизни. Он выразил уверенность в наличии большого потенциала для увеличения товарооборота между Татарстаном и Катаром.

В свою очередь, Ганем Аль Ганим выразил благодарность за теплый прием и предложил развивать сотрудничество в области мусульманского образования, туризма, халяль, инвестиций и исламского банкинга. Он отметил уникальность древнего города Болгар, который посетил в ходе визита.

За большой вклад в укрепление связей между Татарстаном и Катаром Минниханов вручил Ганему Аль Ганиму благодарственное письмо раиса республики.

В апреле президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые продлились более двух с половиной часов.



Рената Валеева