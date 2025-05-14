В Татарстане будут судить подростка за применение насилия в отношении полицейского

Фото: Динар Фатыхов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Менделеевска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 25 марта 2025 года сотрудники полиции обнаружили в подъезде одного из домов в Менделеевске трех подростков, находившихся в состоянии опьянения, в том числе 16-летнего обвиняемого.

При попытке задержания молодые люди попытались скрыться. В этот момент обвиняемый применил физическое насилие в отношении одного из полицейских. Действия подростка были пресечены.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева