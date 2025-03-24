В России предложили ограничить вознаграждение риелторов

Фото: Михаил Захаров

Депутат Госдумы Ярослав Самылин от партии «Новые люди» выступил с инициативой законодательно установить верхнюю границу для комиссионного вознаграждения риелторов. Согласно предложению, размер комиссии не должен превышать 50% от гонорара арендатора и арендодателя, пишет РИА «Новости».

В обращении к министру экономического развития России Максиму Решетникову Самылин отметил, что получает жалобы от граждан на высокие комиссии риелторов, которые порой делают сделки финансово невыгодными для клиентов.

Автор инициативы также поддержал заявление замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина о необходимости проработать вопрос стоимости услуг риелторов на рынке загородного строительства. По мнению Самылина, установление верхней границы комиссионного вознаграждения поможет избежать завышенных цен в сегменте ИЖС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самылин указал, что риелторы часто не платят налоги в полном объеме и устанавливают высокие комиссии за услуги по продаже, аренде или покупке недвижимости.

Рената Валеева