Председатель AAOIFI посетил офис исламского финансирования Сбера

Председатель Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI) Его Превосходительство Шейх Ибрагим бин Халифа аль Халифа посетил флагманский офис исламского финансирования Сбербанка в рамках официального визита в Татарстан. Поездка приурочена к Первой международной конференции AAOIFI по исламским финансам и инвестициям при поддержке Сбера и республики.

Экскурсию гостям провел управляющий директор — начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде. Представители делегации ознакомились с концепцией офиса, продуктами и сервисами банка, соответствующими нормам шариата. Особое внимание было уделено тому, что он первым в России вошел в состав участников AAOIFI и развивает деятельность по исламскому финансированию в соответствии со стандартами организации. Председатель AAOIFI высоко оценил вклад банка в развитие отрасли и подчеркнул важность укрепления сотрудничества в направлении стандартизации, шариатского аудита и образования.

В 2022 году Сбер открыл в Казани первый офис исламского финансирования. Дизайн отделения выполнен в уникальном стиле, включающем в себя специальный восточный орнамент. Особое место в офисе занимает музей истории ислама.

Клиентам исламского офиса доступны 16 продуктов партнерского финансирования, соответствующие стандартам AAOIFI.