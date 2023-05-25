Глава Нурлатского района Татарстана покидает свою должность

Руководитель Нурлатского района Татарстана Алмаз Ахметшин переходит на работу в Смоленскую область. Он станет заместителем губернатора, сообщает сайт областной Думы региона.

Решение было принято на 47-м заседании Смоленской областной думы VI созыва. Как пишет Smolnarod, Ахметшин будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику, сохранение исторического наследия.

— Опыт у него большой, и для меня как руководителя региона это большое везение. Человек очень компетентный и отвечал за все жилищное строительство республики, — прокомментировал назначение врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Фото: nurlat.tatarstan.ru

На сайте Нурлатского района Татарстана Алмаз Ахметшин все еще значится главой района. При этом в местной администрации не смогли прокомментировать «Реальному времени» информацию о его уходе.

— Мы такой информацией не владеем, — ответили нам.

В 2018 году Алмаз Ахметшин был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Нурлатского района Татарстана. На этом посту он сменил Равиля Кузюрова.

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Айрат Назипов