Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя во время KazanForum

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана запретил розничную продажу алкогольной продукции с 13 по 18 мая 2025 года в местах проведения XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Исключение сделано только для розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания. Ограничение введено в соответствии с федеральным законом №171-ФЗ для обеспечения безопасности участников форума.

Контроль за исполнением постановления возложен на Госинспекцию РТ по обороту алкогольной продукции и МВД по РТ.

Напомним, что c 13 по 18 мая в Казани состоится XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В этом году форум «Россия — Исламский мир» пройдет в 16-й раз. На данный момент зарегистрировались гости из 103 стран, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Уже более 10 тыс. участников прошли проверку безопасности и готовы к работе на площадке форума.

Матвей Гавриков