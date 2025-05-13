Казанский речной порт запустил регулярные рейсы до Болгар и Тетюшей

Фото: Динар Фатыхов

С 27 мая судоходная компания «Татфлот» начинает ежедневное обслуживание маршрута «Казань — Болгар — Тетюши». Первые рейсы состоятся 21 и 22 мая.

Теплоход «Метеор» будет отправляться из Казанского речного порта в 8:00 с заходом в Камское Устье. Время отправления из Тетюшей — 15:05, из Болгар — 15:40.

В июне планируется ввести дополнительный рейс по пятницам, субботам и воскресеньям. Подробная информация об этом будет сообщена дополнительно.

Матвей Гавриков