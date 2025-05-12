Минюст и Минздрав разработали порядок контроля за принудительным лечением педофилов

Фото: Максим Платонов

Минюст и Минздрав России подготовили совместный проект приказа, утверждающий порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов. Документ размещен 12 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Разработка приказа обусловлена изменениями, внесенными 28 декабря 2024 года в статью 16 Уголовно-исполнительного кодекса и статью 13 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вступление в силу приказа запланировано на 27 июня 2025 года, что связано с датой вступления в силу соответствующих поправок.

Документ устанавливает порядок организации уголовно-исполнительными инспекциями контроля за применением принудительных мер медицинского характера, назначенных в соответствии со статьей 102 УК РФ в отношении лиц, подлежащих контролю. В частности, регламентируются вопросы постановки на учет и снятия с учета, а также порядок контроля за прохождением ими принудительного лечения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов, чтобы повысить безопасность детей. В своем обращении к главе Следкома Александру Бастрыкину он уточнил, что реестр поможет в профилактике и выявлении преступлений против несовершеннолетних.



Рената Валеева