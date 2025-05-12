Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13—14% к 2026 году

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк России опубликовал резюме по итогам обсуждения ключевой ставки, в котором представил обновленный прогноз на ближайшие годы. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка составит 19,5—21,5% годовых в 2025 году и 13—14% годовых в 2026 году.

Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

В Центробанке ожидают, что в базовом сценарии мировая экономика в 2025—2026 годах будет демонстрировать более медленный рост, а цена на нефть в 2025 году окажется на 5 долларов США за баррель ниже, чем прогнозировалось в феврале.

Тем не менее в российской экономике положительный разрыв выпуска продолжит постепенно снижаться под влиянием проводимой денежно-кредитной политики.

Прогноз роста ВВП остался неизменным: в 2025 году ожидается рост на 1—2%, в 2026 году — на 0,5—1,5%. В 2027 году экономика вернется к сбалансированным темпам роста, оцениваемым в 1,5—2,5% в год.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 7—8% в 2025 году, достигнет целевого уровня в 4% в 2026 году и останется вблизи него в дальнейшем.

Рената Валеева