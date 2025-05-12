В Казани появится 147 новых мусорных площадок для решения проблемы завалов отходов

В 2025 году в Казани планируется построить 147 новых мусорных площадок: 127 — на территориях многоквартирных домов и 20 — в жилых массивах. На строительство и содержание новых контейнерных площадок из бюджета города выделено 50 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике».

— Для решения проблемы мусора необходимо использовать все имеющиеся возможности, даже самые неожиданные. Это наш город, и никто, кроме нас, эту проблему не решит, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

За последние пять лет в Казани было построено 289 мусорных площадок.

Гиниятуллин также отметил проблему со строительными отходами, отсутствие нормативной базы по утилизации которых создает дополнительные сложности.

— Значительная масса отходов образуется не при ремонте квартир, а при реализации масштабных проектов. Сегодня ни у нас, ни у республики нет полномочий организовать учет и направить на переработку эти отходы, — сказал Гиниятуллин.

Тем не менее в 2023 году в Казани введена в эксплуатацию площадка на Мамадышском тракте, принимающая и перерабатывающая строительный мусор. В ближайшее время планируется увеличить количество подобных площадок: уже выделено четыре участка для сбора и приема строительного мусора, ведется подготовка территорий на улице Адоратского и на улице Мира.

Рената Валеева