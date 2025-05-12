Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале арестован до 5 июля

Фото: Динар Фатыхов

Суд в Махачкале постановил арестовать до 5 июля обвиняемого в нападении на полицейских, произошедшем 5 мая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Напомним, 5 мая двое мужчин открыли огонь по патрулировавшим улицы Махачкалы полицейским. В результате нападения двое сотрудников полиции погибли, двое получили ранения. Также пострадали трое гражданских лиц. Преступники завладели стрелковым оружием и угнали служебный автомобиль, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. Один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медицинском учреждении.

Раненному обвиняемому предъявлены обвинения по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.



Рената Валеева