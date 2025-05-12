Депутаты хотят запретить раздел доходов участников СВО при разводе

Фото: Максим Платонов

Депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который запретит делить доходы одного из супругов, полученные в связи с участием в СВО, при расторжении брака. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, денежные средства, которые один из супругов получил за участие в СВО, будут считаться его личным имуществом и не подлежат разделу при разводе. Это касается единовременных выплат при заключении контракта, денежного довольствия, ежемесячных и других выплат.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Положения проекта также будут применяться к бракам, зарегистрированным после 24 февраля 2022 года и расторгнутым до вступления закона в силу, если раздел имущества еще не произошел или решение суда не вступило в силу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По действующему законодательству нажитое супругами имущество является их совместной собственностью. Авторы законопроекта отмечают, что после начала СВО участились случаи заключения браков с участниками СВО ради материальной выгоды. После получения выплат такие браки часто расторгаются, и начинается раздел полученных средств. Это считается злоупотреблением институтом брака и нарушает права участников СВО.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право лицам без гражданства вступить в Вооруженные силы России.



Рената Валеева