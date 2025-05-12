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Триллион рублей «заморожен» на забытых счетах россиян

16:51, 12.05.2025
Триллион рублей «заморожен» на забытых счетах россиян
Фото: Максим Платонов

В российских банках хранятся сотни миллиардов рублей, владельцы которых по разным причинам не обращаются за своими средствами годами. При этом финансовые организации не обязаны искать клиентов или их наследников, сообщает KP.RU.

По данным экспертов, «забытыми» могут считаться до триллиона рублей, включая незначительные остатки на счетах, средства умерших граждан, а также деньги на брокерских счетах инвесторов. Эти средства часто лежат «без движения» под минимальным или нулевым процентом.

Важно отметить, что банки не имеют права присваивать себе «забытые» деньги, и наследники могут получить их даже спустя много лет после вступления в наследство.

С 30 мая россияне смогут переводить при упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте.

Рената Валеева

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