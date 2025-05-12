Татарстан ожидает теплая погода после прохладных выходных, но с кратковременными дождями

Фото: Динар Фатыхов

После прохладных выходных, отмеченных температурами ниже нормы и местами небольшими дождями, Татарстан ожидает потепление, однако кратковременные дожди сохранятся в течение недели. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным метеорологов, в минувшие выходные Татарстан находился под влиянием обширного высокого циклона, что привело к неустойчивой и прохладной погоде. Сегодня днем, 12 мая, местами в западных районах республики отмечался слабый дождь, температура воздуха в полдень достигла +19.

Прогноз на ближайшие дни:

13 мая ночью местами на западе республики сохранится небольшой дождь, минимальная температура — до +3 градусов. Днем без существенных осадков, воздух прогреется до +23.

14 мая ночью без существенных осадков, температура — до +7. Утром и днем небольшие, местами умеренные дожди, температура — от +18 до +23°.

15 мая ночью небольшие, местами умеренные дожди, температура — до +5. Днем небольшой дождь лишь местами, температура — от +15 до +20°.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

16-17 мая без существенных осадков, температура днем — до +24°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 16 и 17 мая республика будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков в этот период не прогнозируется, отмечают в ведомстве.

Рената Валеева