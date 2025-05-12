В Татарстане за неделю зарегистрировали 90 пожаров и две трагедии на воде

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ГУ МЧС России по Татарстану сообщает о сложной обстановке с пожарами и происшествиями на воде в период с 5 по 11 мая.

Подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 90 пожаров. Пожары унесли жизни двух человек, еще пять получили травмы. Благодаря оперативным действиям пожарных было спасено семь человек.

В связи с участившимися случаями возгораний МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

следите за исправностью газового оборудования;

не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;

не ставьте мебель или горючие предметы рядом с газовыми приборами.

За указанный период произошло два происшествия на водоемах республики, в результате которых погибло два человека.

Рената Валеева