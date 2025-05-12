В Татарстане за неделю зарегистрировали 90 пожаров и две трагедии на воде
ГУ МЧС России по Татарстану сообщает о сложной обстановке с пожарами и происшествиями на воде в период с 5 по 11 мая.
Подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 90 пожаров. Пожары унесли жизни двух человек, еще пять получили травмы. Благодаря оперативным действиям пожарных было спасено семь человек.
В связи с участившимися случаями возгораний МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:
- следите за исправностью газового оборудования;
- не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;
- не ставьте мебель или горючие предметы рядом с газовыми приборами.
За указанный период произошло два происшествия на водоемах республики, в результате которых погибло два человека.
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